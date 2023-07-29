مجلس الأدوية والسموم يدعو الصيادلة لعدم شراء واستلام الأدوية المسروقة





دعا المجلس القومى للأدوية والسموم جميع الصيادلة إلى عدم شراء أو استلام الأدوية المسروقة وأهاب كافة فروعه بالولايات بضرورة مراقبة أرقام تشغيلات الأدوية المسروقة التي تم الإبلاغ عنها والتعاون مع السلطات الأمنية لجهة إعادة الحقوق لأهلها ومحاسبة أولئك الذين يستحلون أكل أموال الناس بالباطل، كما يدعو المجلس كافة فروعه وأدارات الصيدلة الولائية التشديد بضرورة تواجد الصيادلة بالصيدليات لكل ورديات العمل لأجل تقديم الخدمة الدوائية والإستشارة العلمية المتميزة. وأعرب الأمين العام للمجلس د. على بابكر في تعميم صحفى اليوم عن أسفه لما تعرضت له صيدليات المجتمع ومخازن الشركات والمصانع من نهب وسلب وحرق وتخريب من قبل مليشيا الدعم السريع ودعا جميع الصيادلة لعدم شراء أو إستلام الأدوية المسروقة.

سكاي نيوز

وكاله سونا