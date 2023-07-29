ريال مدريد يطالب مبابي ب”تقليد” ليفاندوفسكي





وضع نادي ريال مدريد شرطا من أجل استكمال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي.

ويعيش اللاعب الفرنسي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر سان جيرمان الصيفي، من أجل الضغط عليه كي يوافق على المغادرة هذا الصيف، وعدم الحصول على مكافأة الولاء الخاصة بالموسم الجديد.

ووفقا لإذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن ريال مدريد بات مستعدا بالفعل لشراء مبابي هذا الصيف مقابل 225 مليون يورو، كما أكدت العديد من التقارير مؤخرا.

لكنها أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يشترط بأن يخرج مبابي ويعلن أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد، كي يتحرك الملكي لحسم الصفقة.

وأوضحت أن بيريز لا يريد التأخر في صفقة مبابي، وسيقدم العرض الرسمي بمجرد تنفيذ المهاجم الفرنسي للشرط.

وكان روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، فعل نفس الأمر عندما كان في بايرن ميونخ خلال الصيف الماضي، لإبلاغ ناديه برغبته في ارتداء قميص البارسا.

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