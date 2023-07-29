الفرقة(20)مشاه بشرق دارفور تؤكد استعدادها لحماية البلاد





خاطب اللواء الركن عاطف محمود حامد قائد الفرقة (20) مشاه الضعين بولاية شرق دارفور وبحضور قائد ثاني الفرقة (20) مشاه العميد الركن طارق احمد كوكو والسادة رؤساء الشعب وقادة الوحدات والسادة الضباط وضباط الصف والجنود بميدان الفرقة (20) مشاه.

وقال سيادته لدى مخاطبته الحضور أن القوات المسلحة هي صمام امان البلاد، مؤكدا جاهزية الفرقة (20) مشاة للإضطلاع بدورها كاملا في حماية البلاد وصون كرامتها، مشيدا بأنضمام قدامى المحاربين من القوات المسلحة وقوات حرس الحدود إلى قيادة الفرقة، وقال انه يمثل إضافة حقيقية لقيادة الفرقة.

واكد قائد الفرقة إن قيادة الفرقة (20) اصحبت أكثر وحدة وتماسكا وقوة من اي وقت مضى ، مشيدا بالروح المعنوية العالية للقوات ، داعيا الي ضرورة مضاعفة الجهود من أجل حفظ البلاد ومكتسباتها.

سكاي نيوز

وكاله سونا