تجمع نساء كادقلي الكبرى تسير قافلة لدعم القوات المسلحة..





تحت شعار (جيش واحد شعب واحد لاقبلية ولاجهوية) سير تجمع نساء محليات كادقلي الكبرى بالتعاون مع الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة قافلة دعم واسناد للمرابطين بالقوات المسلحة بالمواقع الأمامية‘ حيث انطلق الموكب وطاف طرقات مدينة كادقلي في الوقت الذى تتساقط فيه القصف بالدانات والصواريخ على بعض أحيا المدينة.

و كشفت الأستاذة حامدة فضل الكريم رئيس مبادرة نساء كادقلي الكبرى أن المبادرة تضم كل ألوان الطيف من النساء بمحليات كادقلي الكبرى وهي جهد شعبي خالص ومجهود تلقائي جادت به النساء من أحيا المدينة واعدنهن وجبة الطعام (قدح الفرسان) للمرابطين في الخطوط الأمامية.

وقالت حامدة ( لايمكن أن يدافع الجيش ويرد الأعداء ببسالة والأمهات يقفن مكتوفات الأيدي…. هذا ليس ديدن المرأة السودانية وبالأخص بولاية جنوب كردفان لذا جائت هذه النفرة) في قيادة اللواء (٥٥) مشاه كادقلي.

وحيث شرف الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم ونائبه محمد على محمد وأعضاء لجنة الأمن لاستقبال القافلة ونفرةالامهات، وأكد قائد الفرقة ١٤ مشاه اللواء الركن فيصل مختار الساير أن القوات المسلحة ترصد كافة تحركات العدو وهي تراقب تهديداته تارة بالهجوم وأخرى بالقصف الصاروخي وهي عازمة على تحقيق النصر بإذن الله. مشيرا إلى أن العمل العسكري الذي تتبعه الحركة الشعبية لايحل القضية ولايحقق تطلعات انسان الولاية وإنما الطريق إلى تسوية كافة القضايا هو منبر التفاوض.

وثمن اللوا فيصل المبادرات الرامية إلى الإسناد المعنوي والمادي للقوات المسلحة من كل فعاليات مجتمع جنوب كردفان وقواه الحية.

من جهته اعرب والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم عن عمق شكره وتقديره لنساء كادقلي الكبرى والهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة على تدافعهم لتقديم الزاد والدفع المعنوي للجيش. مطالبا مواطني الولاية بوحدة الصف وعدم الاستجابة للشائعات التي تحاول زعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي بالولاية. وحيا الوالي مجاهدات منسوبي الفرقة ١٤ مشاه كادقلي والفرقة العاشرة ابوجبيهة وكل المرابطين في ثقور الولاية على وقفتهم واستبسالهم وردهم للعدوان المتكرر من قبل الحركة الشعبية مؤكدا حرص لجنة أمن الولاية على تثبيت دعائم الاستقرار والدعم الكامل للقوات المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة.

سكاي نيوز

وكاله سونا