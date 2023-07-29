والي جنوب كردفان يؤكد رعايته للرياضه جسراً للتواصل والسلام





شهد والى جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم واعضاء حكومتة عصر اليوم ختام دورة الترابط والمحبة والسلام الرياضية التى جرت بملعب السلام. وقال الوالى خلال نهاية البطولة وتسليم الكأس ان حكومة الولاية ستدعم كافة الجهود الداعمة لمسيرة الامن و السلام عبر الرياضيات المختلفة.

واكد الوالي استقرار الاوضاع الطبيعية، على الرغم من المهددات الأمنية بالولاية الا ان المواطن ظل متماسكا ويمارس نشاطه بصورة امثل وينشد المحبة والسلام. كما حيا المرأة لمشاركتها للفرق الرياضيه بالتشجيع المستمر. معلنا عن لتزام حكومة الولاية بقيام دورة رياضية اخرى ورعاية كل انواع الرياضيات. كما قدم محمد إبراهيم عبدالكريم دعماً وجائزة لبطل الدورة والفريق الثانى فضلا عن دعم طاقم التحكيم والجهاز الفنى والطبى.

من جانبه قال عبدالرحمن ابوريده رئيس اللجنة المنظمة ان الهدف من الدورة الترابط والتواصل عبر الرياضه جسرا لبناء السلام المجتمعي ودحض الشائعات المغرضة التى تعجج الصراعات القبلية.

وبنهاية المباراة تم تتويج فريق تافيرى بطلا بكاس بطولة الترابط والمحبة والسلام بعد فوزه على فريق قعر الجحر بركلات الترجيح علما بأن المباراة انتهت بالتعادل الايجابى هدف لكل فريق.ادارها طاقم التحكيم فضيل محمد حمدان حكم وسط وربيع سليمان مساعد اول. وحماد العوض مساعد ثانى وسامى مبارك حكما رابعا. وفى الاشراف عبدالرحمن ابوريده.

سكاي نيوز

وكاله سونا