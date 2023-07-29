إفتتاح معسكر الشهيد أحمد المعتز بحي أرتدي بوحدة دنقلا الادارية





إفتتح قائد قوات الاحتياط بالولاية الشمالية المقدم الفاتح فضل المولي اليوم بحضور مقرر اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار الاستاذ حسين إبراهيم وعدد من القيادات إفتتحوا معسكر الشهيد أحمد المعتز بحي أرتدي بوحدة دنقلا الادارية، وأكد قائد قوات الاحتياط بالشمالية في تصريح لـ(سونا) أن معسكرات التدريب المفتوحة التي تم إفتتاحها حتي بالولاية الشمالية بلغت ٤٨ معسكراً، منها ١٢ معسكرا داخل محلية دنقلا، فيما بلغ عدد المتطوعين الذين يتلقون جرعات التدريب اللازمة بالمعسكرات اكثر من ١٠ الاف مجندا.

وأشار قائد قوات الاحتياط بالولاية الشمالية الي أن التدريب يمضي بصورة طيبة وحسب الخطة الموضوعة له وسط تدافعا وإقبالا كبيرا من قبل الشباب القادرين علي حمل السلاح إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة بأعلان حملات الاستنفار والتعبئة العامة بالولايات تحت شعار ( واجب الاوطان داعينا )، وذلك للدفاع عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته والتصدي لكل أشكال الاستهداف والمؤامرات التي ظلت تحاك ضد السودان.

واضاف المقدم الفاتح فضل المولي أن المعسكرات المفتوحة تحظي باهتمام ومتابعة لصيقة من قبل والي الولاية الشمالية رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار الاستاذ الباقر احمد علي وتعاون ودعم كامل من مؤسسات الولاية المختلفة والقوات النظامية الاخري والمواطنين، كما أعلن في تصريحه عن إكتمال الترتيبات لافتتاح معسكر التدريب المفتوح بحي الدرجة الثالثة بدنقلا يوم غد الاحد، وقال إن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح العديد من معسكرات التدريب المقترحة بعدد من ومحليات الولاية داعيا الشباب للانخراط في المعسكرات لنيل شرف الدفاع عن العقيدة والوطن.

سكاي نيوز

وكاله سونا