شباب الضعين يطلق مبادرة لمنع الظواهر السالبة





نظم عدد من الشباب المتطوعين بولاية شرق دارفور مبادرة منع الظواهر السالبة وقبول الآخر وذلك بالأسواق والمناطق العامة بحاضرة ولاية شرق دارفور مدينة الضعين جاءت المبادرة لا لحمل السلاح في الأسواق والمناطق العامه، لا لاطلاق إلاعيرة النارية والضرب العشوائي، نعم للسلام الاجتماعي، نعم لمنع الظواهر السالبة وقبول الآخر.

وخاطب المبادرة عدد من القيادات الشبابية بمدينة الضعين وفي تصريح خاص لـ(سونا) قال الأستاذ ادم احمد عثمان نجيب ان المبادرة تهدف الي عملية التوعوية المجتمعية بحاضرة ولاية شرق دارفور وأحياء مدينة الضعين والأسواق واليوم المبادرة استهدفت سوق المواشي الجديد وتم توعية المواطنين عن ضرورة محاربة ظاهرة الضرب العشوائي بالرصاص وإطلاق إلاعيرة النارية.

واضاف الأستاذ ادم احمد عثمان ان الومبادرة وجدت قبولاً كبيراً من قبل مجتمع الولاية مؤكدين دعمهم للمبادرة ووقوفهم مع المبادرة لمنع الظواهر السالبة وقبول الآخر بالجانب العمل والتنسيق والمتابعة قيادة الإدارة الأهلية بشرق دارفور للتصدي لأي ظاهرة سالبة حول إطلاق إلاعيرة النارية والضرب العشوائي بإحياء مدينة الضعين بشرق دارفور.

سكاي نيوز

وكاله سونا