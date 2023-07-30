أنشيلوتي: ما حدث أمام برشلونة لم أره طوال مسيرتي!





تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة (3-0) صباح اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة، وضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص”.

وأضاف: “الشيء السيئ هو أننا لم نكن جيدين في الكرات الثابتة بالشوط الأول، وفي النهاية كنا هجوميين جدًا وكلفنا ذلك هدفين. يؤلمنا أن نخسر لكني سأركز على الأشياء الجيدة التي فعلناها. لعب الفريق بشكل جيد جدًا لمدة ساعة”.

وزاد: “5 تسديدات على العارضة أمر غريب نوعًا ما في المباراة، ولا أعتقد أن هذا حدث لي من قبل. بدا وكأن هناك حائطًا في مرمى برشلونة”.

وتابع: “من الجيد رؤية كيف تكيف الشباب، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه. دون مهاجم صريح، نحن نخلق فرصًا، لذلك سنستمر في هذه الفكرة”.

واستكمل: “كنت أرغب في رؤية الشباب اليوم. لقد قاموا بواجبهم. بعد ذلك، أعلم ما يمكن أن يقدمه مودريتش وكروس. الفكرة كانت منح الدقائق لأولئك الذين بدأوا اللعب. في المباراة القادمة، سيلعب أكثر الذين لم يحصلوا على الكثير من الدقائق اليوم”.

وعن إصابة أردا جولر، علق: “لديه مشكلة في الركبة، وآمل أن يتمكن من حلها في مدريد. سيكون لديه برنامج فردي، أما ميندي فلديه انزعاج في عضلة الفخذ، وكان يشعر بتحسن، وآمل ألا يكون هناك أي شيء خطير”.

وواصل: “فينيسيوس يتكيف بشكل جيد في اللعب داخل المنطقة، وكان خطيرًا. صوب كرتين في العارضة، وفرصة أخرى، وركلة جزاء ضائعة، وكان مشاركًا إيجابيًا في المباراة”.

وأتم: “اليوم كنا نفتقد مودريتش الذي غالبًا ما يسدد ركلات الجزاء. يمكن أن يكون بعده فينيسيوس أو رودريجو، نحن نجرب”.

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