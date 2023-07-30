فيديو .. جواهر: شيرين صوت حنين.. وآمال ماهر وأنغام صوت مصر





كشفت المطربة جواهر عن الفنانة الأشمل من وجهة نظرها بين أنغام وشيرين وآمال ماهر قائلة: “مش الأهرامات تلاتة؟ هما التلاتة زي بعض مفيش حد يقدر يغني زي آمال ماهر آمال لما بتغني للست، حبيتها جدًا وحبيتها أوي أوي وبتمنالها النجاح من قلبي والاستايلست بتاعها كان بتاعي في فترة من الفترات كنت بقوله أنا نفسي تغني ليا حاجة هي فعلا صوت مصر”.

وتحدثت عن أنغام في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي: “أنغام بلا منازع لكن شيرين صوت حنين وحساس مفيهوش ولا غلطة بس ربنا يهديها لنفسها إنما هي كفنانة مفيش ولا غلطة في غناها”.

وتحدثت عن رأيها في الألقاب التي يلقب بها المطربون أنفسهم قائلة: “‘شيرين من حقها تزعل إن اللقب ده يروح لأنغام وأنغام من حقها تضايق لو شيرين قالت نمبر وان لا صعب بينهم هما الاتنين تقارني في فرق لما تكون دي مطربة ودي مؤدية لكن لما يكونوا هما الاتنين مطربين صعب”.

وتحدثت عن رأيها في صوت أصالة: “هي صوتها حلو وعندها عرب بتدبحني وعندها أبعاد في صوتها رهيبة ومنقدرش نقلل من شأنها لكن خلينا دلوقت في شيرين وآمال ماهر وأنغام صعب جدا نقول مين أقوى من مين.

ختمت قائلا: أنغام لما تسمعيها متقدريش تقولي غير أنها صوت مصر الأول شيرين صوت حساس بلا منازع وآمال ماهر تقولي يلا نسيب كل حاجه ونقعد نسمعها صعب تصنفي ما بينهم، مش الأهرامات تلاتة يبقي خلاص هما التلاتة زي بعض وبصراحه محبش يتقال فلان صوت مصر وفلان لا . يذكر، أن برنامج ” المنسي” هو برنامج على قناة ” هي” تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

“بوابة الأهرام”