النيلين للتأمين تدشن منتج تأميني مخصص للسودانين في دول الجوار





دشنت شركة النيلين للتأمين المحدودة اليوم منتجها الجديد في مجال التأمين الطبي بإسم بنقيف معاك بمصر جاء ذلك على لسان الأستاذ طارق محمد أحمد أبو الفتح مساعد المدير العام المدير الفنى، وأوضح أن الفكرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الأمين الشيخ مصطفى وفي إطار تخفيف آثار الحرب التي فرضت على أبناء الشعب السوداني وانطلاقاً من مبادي الشركة وسياستها الراسخة في الوقوف مع المواطنين خاصة الذين تفرقت بهم السبل والآن هم في دولة مصر الشقيقة أو أي دولة من دول الجوار السوداني بحيث يستطيع أياً منهم التمتع بخدمة التأمين الطبي المسماة بنقيف معاك بمصر دون إستنزاف لمدخراتهم من العملة الصعبة. ويضيف الأستاذ طارق أبو الفتح أن هذا المنتج تسدد قيمتة بالجنيه السوداني عبر أي تطبيق من التطبيقات البنيكة العاملة في السودان وعلى أقساط اذا لزم الأمر. وقال مساعد المدير العام المدير الفني (أما بالنسبة للذين هم متواجدين في دول الجوار السوداني يحق لهم إسترداد قيمة جميع فواتير العلاج التي سددوها بالعملة الصعبة). فيما أبان الأستاذ صلاح إدريس عبدالله الحسن نائب مساعد المدير العام مدير التسويق إن الجالية السودانية المتواجدة في مصر تعتبر من أكبر التجمعات للسودانيين خارج البلاد وهم في الأغلب من الأسر المتوسطة الدخل لذلك تمت مراعات هذا الأمر في تصميم المنتج وفي نفس الوقت تم التعاقد مع أكبر مقدم خدمة علاجية في مصر وهي شركة مصر هيلث كير بحيث يسهل على كل الأسر السودانية بجمهورية مصر الحصول على الخدمات العلاجية من مقابلة طبية وفحص وعلاج وخلافة بكل سهولة ويسر وبجوده قبل ذلك، مشدداً على أن هذا هو ديدين شركة النيلين للتأمين في الوقوف مع المتعاملين معها بصفة خاصة تنفيذاً لشعار الشركة: (بنقيف معاك) وأن الوقت الآن يستدعي الوقوف بصورة أقرب إلى جانب أبناء السودان في هذا الظرف الحرج متنمياً أن يعود الأمن والأمان لأهل السودان وأن ينصر الله الحق في القريب العاجل ويحفظ البلاد والعباد. فيما أوضح الأستاذ محمد عباس محمد عمر نائب مساعد المدير العام للتأمين الطبى أن شروط الإشتراك في منتج بنقيف معاك بمصر تتمثل في الباقة العائلية (الزوج والزوجة والأبناء – اي أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فقط) ثانياً أن لا يقل العدد للقبول 4 أفراد. وأضاف نائب مساعد المدير العام للتأمين الطبى أن المستندات المطلوبة لتكملة الإجراء هي صورة من إثبات الشخصية وقسيمة الزواج، بجانب صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة لاستخراج بطاقة التأمين الطبي. وقال محمد عباس إن شركة النيلين لديها مكتب بمدينة القاهرة مخصص للرد على استفسارات المشتركين وتذليل أي عقبات قد تعترض طريق المشتركين، ومن خلال ذلك المكتب يستطيع المستفيد من الحصول على البطاقة بجانب كتيب مجاني يحتوي علي مراكز مقدمي الخدمة الطبية وجميع البيانات الخاصة بهم من تحديد الموقع وأوقات تقديم الخدمة وخلافة.

سكاي نيوز

وكاله سونا