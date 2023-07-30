في اليوم العالمي لإنهاء الاتجار بالبشر.. غوتيريش يدعو لعالم لا يمكن فيه شراء شخص أو بيعه





قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن الاتجار بالبشر “انتهاك شنيع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وكتب في تغريدة على صفحته على موقع تويتر “بينما نشهد حلول اليوم العالمي لإنهاء الاتجار بالبشر، يجب أن نلتزم ببناء عالم لا يمكن فيه شراء أي شخص أو بيعه أو استغلاله”.

وتأتي تصريحات غوتيريش هذه، بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لإنهاء الاتجار بالبشر، الذي يحل في 30 من يوليو/تموز من كل عام.

ويستهدف إحياء هذه الذكرى الحد من جعل الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تتسبب في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، وجعلهم عرضة للاستغلال.

سكاي نيوز

الجزيرة