مباحث نهر النيل تضبط عربات منهوبة و كميات من المخدرات





استردت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية نهر النيل عدد من مركبات المواطنين المنهوبة بالإضافة الى ضبط كميات من المخدرات والسلع الفاسدة والبضائع المسروقة في عدد من محليات الولاية.

وضبطت بمحلية عطبرة موتر سايكل بلون أحمر كان مالكه قد دون بلاغا بسرقته في قسم شرطة الحصايا عطبرة، كما تم ضبط متهمان بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة بمنطقة الميناء البري عطبرة وتم اتخاذ اللازم من الاجراءات توطئة لتقديمهما للعدالة وفي محلية شندي تمكن المكتب الفرعي للمباحث والتحقيقات الجنائية من استرداد مسروقات عبارة عن 16 مكيف اسبليت وعدد من الاجهزة الكهربائية الاخرى تقدر قيمتها بمبلغ 10 مليون جنيه، وفي جانب الأمن الغذائي للمواطنين وضع تيم من المباحث والتحقيقات الجنائية يده على كمية تقدر ب 4 طن ونصف الطن من الدواجن الفاسدة قادمة من مدينة بورتسودان على متن دفار ثلاجة وكانت على وشك التوزيع بأسواق محلية عطبرة حيث اتخذت اجراءات جنائية بناء على المواد 2/13 من قانون تفتيش اللحوم والدواجن وتوجت هذه الإنجازات صباح اليوم بضبط عربة مورنينق بحوزة احد الاشخاص تبين انها منهوبة من الخرطوم بواسطة افراد مليشيات الدعم السريع المتمردة.

وأفاد المكتب الاعلامي لشرطة الولاية بان يقظة واحترافية قوات شرطة الولاية في كافة المواقع و بمختلف وحداتها وتشكيلاتها هي الضامن الاول لامن وسلامة مواطني الولاية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد وهي حلقة من حلقات الانتصار التي ترسمها بالدم والعرق القوات المسلحة وبقية القوات النظامية.

سكاي نيوز

وكاله سونا