نابولي يصدم الهلال السعودي.. أوسيمين بـ 200 مليون يورو





وجه رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس صدمة قوية لنادي الهلال السعودي الذي طلب التعاقد مع مهاجم الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال السعودي قد تقدم بعرض كبير لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ300 مليون يورو من أجل التعاقد مع مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي.

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بديل صفقة مبابي في الهلال السعودي

ورفض مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عرض الهلال لرغبته في الاستمرار باللعب داخل القارة الأوروبية لحين انتهاء عقده مع النادي الباريسي وبعدها يذهب إلى ريال مدريد الإسباني بعد أن كان الهلال السعودي يقدم 300 مليون يورو لضم مبابي.

وأكد تقرير صحفي اليوم الأحد الموافق 30 يوليو على أن نادي الهلال السعودي قدم عرضاً بقيمة 130 مليون يورو لنادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

أوسيمين بـ 200 مليون يورو

وأضاف التقرير نابولي يصدم الهلال السعودي في العرض المقدم للفوز بخدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين حيث أن النادي الإيطالي طلب 200 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب.

وأوضح التقرير أن رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس يصدم الهلال السعودي بهذا الرقم الكبير الذي طلبه من أجل التخلي عن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين سيكون طرف في أن نابولي يصدم الهلال السعودي حيث أنه على ردار كبار القارة الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن نابولي رفع سعر بيع أوسيمين.

وتابع التقرير أن مهاجم فريق نابولي فيكتور أوسيمين مطلوب في باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي وقد يكون سبب كبير في أن نابولي يصدم الهلال السعودي المطلوب فيه 200 مليون يورو.

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