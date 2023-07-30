استخبارات الفرقة الثانية بالقضارف تضبط أسلحة بالبطانة





وقف والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ولجنة امن الولاية بقيادة استخبارات الفرقة الثانية مشاة صباح اليوم على الاسلحة التى ضبطها فريق من شعبة استخبارات الفرقة بسهل البطانة و التى بلغ عددها 69 بندقية قناصة وعربتى بوكس و دفار و اكثر من 550 جالون بنزين محملة فى عربة دفار.

و اوضح العميد ركن موسى عبدالرحمن قائد شعبة استخبارات الفرقة ان المضبوطات كان ينوى المهربون تهريبها للقوات المتمردة فى الخرطوم حيث تبادل افراد فريق الاستخبارات النار مع المهربين حيث احتسبوا شهيدا واحدا.

و اكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء ركن احمد العماس استمرار الحملات لمكافحة التهريب بكافة اشكاله وضبط المجرمين والمتفلتين بكافة ارجاء الولاية خاصة بالتركيز على سهل البطانة الذى تكثر به مثل هذه الجرائم.

و اشاد والى القضارف المكلف بجهود افراد استخبارات الفرقة الثانية فى انجاز الضبطية مؤكدا وقوف حكومة الولاية مع القوات النظامية للحفاظ على الامن والاستقرار بالولاية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والظواهر التى تهدد امن وسلامة المجتمع.

سكاي نيوز

وكاله سونا