القصة الحقيقية .. كاجول تربك جمهورها بالحديث عن طلاقها والبحث عن عمل





أثارت النجمة الهندية الشهيرة كاجول، ارتباك وحيرة الجمهور بسبب ظهورها في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث حديثا مبهما حول ضياع فرصها في العمل الذي تركته في أوج مجدها للتفرغ لبيتها وعائلتها وأطفالها.

كاجول التي لا تزال تعمل في صناعة السينما الهندية منذ 3 عقود كاملة، قالت في الفيديو المتداول “لا توجد طريقة سهلة لقول هذا ولكنني أبحث عن عمل، لقد تركت مكاني وأنا في أوج شهرتي”.

تابعت: “كنت أتلقى عروضا من أماكن وأسماء كبيرة، ولكنني وقتها كنت مضطرة للتفرغ إلى بيتي وعائلتي ورعاية أطفالي، اليوم الأمر مربك وصعب ولست متأكدة من كوني أستطيع منافسة الجيل الجديد”.

أضافت نجمة بوليوود وشريكة شاروخان الشهيرة في ثنائيتهما الناجحة لسنوات: “كوني تأخرت أو كبرت لا يعني أنني لا أستطيع”.

الفيديو الذي أطلقته كاجول أربك الجمهور، وتداولته الصفحات الفنية على أنه درس وعظة للسيدات أن يتركن عملهن ويضحين بنجاحهن من أجل الرجال الذين لا يقدرون هذه التضحية، ولكن مهلا.. هذا الفيديو لم يكن يعبر عن كاجول أو عن حياتها الخاصة، وما هو إلا فيديو ترويجي لمسلسلها الجديد The Trial– Pyaar, Kaanoon, Dhokha.

الممثلة الهندية كانت تتحدث من وجهة نظر شخصيتها كمحامية من سلسلتها المحاكمة – بيار ، كانون ، دوخا، والتي تعرض عبر منصة ديزني.

“لدي شكوك أيضا، إذا كنت سأتمكن من منافسة جيل الشباب. لكن لمجرد أنني كنت في فترة راحة ، لا يعني ذلك أنني أقل قدرة. لدي تجارب حياتية ومهارات جديدة أعتقد أنها ستجعلني أفضل في عملي” واستكملت “أنا نويونكا سينجوبتا، أنا محامية، وأنا على استعداد للعودة”.

يذكر أن علاقة كاجول وزوجها الممثل والمنتج أجاي ديفجان على خير ما يرام، ولم تتأثر، وقد تزوج الثنائي نهاية التسعينيات وأنجبا طفلين.

“ليالينا”