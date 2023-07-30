حملة مشتركة لإزالة الظواهر السالبة ببورتسودان





نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة كبرى لإزالة ومكافحة الظواهر السالبة عبر دائرة اختصاص قسم جنايات الثورة واستهدفت الحملة كورنيش ” السي لاند “، والمناطق المحيطة.

واسفرت عن ضبط عدد من المتهمين و”18” دراجة هوائية بدون مستندات، “5” ركشات، ” 2″ تكتك ، “2” مركبة حيث تم تسليمهم إلى دائرة الاختصاص شرطة المرور.

وتفيد متابعات “المكتب الصحفي للشرطة”، أن قوات الشرطة بالمحلية نفذت حملات لإزالة التشوهات والمخالفات بعدد من المواقع الرئيسية بالمدينة حيث استهدفت الحملات فتح الشوارع الرئيسية وتسوية الطرق.

سكاي نيوز