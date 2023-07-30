رفعن شعار “القوة قبل الأنوثة”.. أقوى 5 نساء في العالم





في ماراثون عالم السياسة، تنطلق صافرة البداية مع توقع أن يسبق رجل الجميع لنقطة النهاية، لكن النساء يلبسن رداء القوة ويبرهن على جودتهن.

ورصدت “العين الإخبارية” قائمة أقوى 5 سيدات في العالم، بشكل عام، استنادا إلى قائمة أعدتها مجلة “فوربس” الأمريكية.

فعلى رأس القائمة تأتي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية (الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي)، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وتعتبر فون دير لاين المسؤولة عن التشريعات التي تؤثر على أكثر من 450 مليون أوروبي داخل التكتل.

كما خدمت من عام 2005 حتى عام 2019 في حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وهي أطول فترة لأي عضو في مجلس الوزراء الألماني.

وخلال السنوات الست الأخيرة لها في الحكومة، شغلت منصب وزيرة الدفاع الألمانية. وفي الفترة الأخيرة، كثرت التكهنات حول إمكانية أن تشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وحلت في المرتبة الثانية، كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي حاليا (منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، ورئيسة صندوق النقد الدولي سابقا (2011-2019)، وهي أول امرأة تشغل المنصبين.

بينما جاءت في المركز الثالث كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصبحت أول امرأة بشكل عام، وأول امرأة من أصول أفريقية وأول أمريكية من جنوب آسيا تصبح نائبًا لرئيس الولايات المتحدة.

وفي عام 2016، كانت هاريس أول امرأة هندية أمريكية يتم انتخابها في مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي عام 2010، أصبحت هاريس أول أمريكية من أصل أفريقي وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.

وفي المرتبة الرابعة في القائمة، تأتي جيورجيا ميلوني التي تولت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، منصب رئيس وزراء إيطاليا، لتصبح أول امرأة في التاريخ تتولى هذا المنصب.

فيما حلت في المرتبة الخامسة، السياسية البلغارية كريستالينا جورجيفا.

وشغلت جورجيفا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي سابقا، وهي أول مديرة من الاقتصادات الناشئة تشغل هذا المنصب، فيما تشغل منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2019، منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي.

العين الاخبارية