السودان يقدم تجربته في تقليل الآثار البيئية لانشطة التعدين بروسيا





امتدح وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمُّو ا،لجهود المتعاظمة التي تضطلع بها وزارته للتقليل من الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة والصناعات التعدينية في قطاع المعادن في السودان.

وقال أبو نمُّو إنه شارك في مائدة مستديرة ضمن فعاليات القمة الافريقية الروسية بعنوان ” التنقيب الجيولوجي والتعدين” وذلك اثناء مشاركته فى الموتمر ضمن وفد السودان بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار بمدينة سان بطرسبيرج.

وتناول الوزير في حديثه ضمن المنتدى المائدة المستديرة التحديات التي تواجه الأنشطة والصناعات التعدينية في السودان، واعتبر المنتدى، فرصة للاستفادة من خبرات الدول المشاركة وفي مقدمتها روسيا التي قال إنها تعتبر من الدول الرائدة في مجال الأنشطة والصناعات التعدينية في العالم ولها شركات تنشط في قطاع المعادن في السودان.

ونوه أبونمُّو إلى أهمية منتدى الدائرة المستديرة الذي قال إنه حظي بحضور كثيف بمشاركة لوزراء المعادن فى كل من السودان، جنوب السودان، تنزانيا ، غينيا الاستوائية، موزمبيق، بالإضافة إلى عدد من مديري شركات روسية تنشط في مجالات تكنلوجيا المعادن وخدمات التعدين، وشركات راغبة في الاستثمار في قطاع المعادن في أفريقيا، ونبه إلى أن الفكرة الأساسية لإقامة الفعالية هي عكس أهمية الصناعات التعدينية التي تشكل مرتكزاً أساسياً يقوم عليه اقتصاديات الدول الافريقية المشاركة فى المنتدى

وكشف وزير المعادن السوداني عن إشارة المنتدى إلى الاحتياطيات المعلومة لمصادر الطاقة غير المتجددة والتي أبان بأنها ستنضب بمرور الزمن الأمر الذي سيضع على عاتق الدول الأفريقية مسؤولية إيجاد وسائل وطرق متنوعة لاستخلاص المعادن في المستقبل مع إرهاصات نفاد الاحتياطيات أو قلتها.

ولفت، إلى الاهتمام الذي أبداه المنتدى إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والتقدم التقني ومواكبتها في استخدام وسائل إلكترونية للاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وفي تقليل الأثار البيئية باستخدام التقنيات الروسية لخدمة الصناعات التعدينية في القارة الأفريقية.

اليوم التالي