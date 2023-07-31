“لا يقبل إلا بالأفضل”.. الأهلي السعودي يكمل مثلثه الهجومي الضارب بمفاجأة





واصل الأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الحصول على خدمات لاعبين بارزين من الدوري الإنكليزي وأعلن ضم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، ليستكمل مثلثا هجوميا خطيرا، الأحد.

ونشر الأهلي فيديو للجناح السريع البالغ عمره 26 عاما على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، وكتب “لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار”. وخلال هذا المقطع القصير، ظهر سانت-ماكسيمين بقميص النادي السعودي وعليه الرقم 2026، وأعلن النادي في بيان الارتباط بعقد مع اللاعب الفرنسي حتى نهاية موسم 2025-2026. وأضاف الأهلي في نهاية الفيديو “لكن المهمة لم تنته بعد”، في إشارة إلى إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة.

وقال الأهلي إن إجراءات توقيع العقد جاءت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي، يزن الشريف، في النمسا. ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوار مندي من تشيلسي. وسيملك الأهلي مثلثا هجوميا خطيرا بوجود محرز وسانت-ماكسيمين كجناحين، وفيرمينو كمهاجم متأخر، أو رأس حربة.

وقال نيوكاسل في وقت سابق اليوم “استكمل آلان سانت-ماكسيمين انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل”. ويأتي إعلان نيوكاسل بعد يوم واحد من إعلان الجناح الفرنسي السريع رحيله عن النادي الإنكليزي، وقبل الكشف عن فريقه الجديد.

ولم ينضم سانت-ماكسيمين لمعسكر نيوكاسل في الولايات المتحدة، وقال إيدي هاو مدرب الفريق إن النادي مضطر لبيع اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات، حتى يتوافق مع لوائح اللعب النظيف المالي في أوروبا.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، 75 بالمئة و80 بالمئة في الأهلي ونيوكاسل على الترتيب.

وكان سانت-ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي، وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر. وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنكليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.

“الحرة”