بعد الطلاق .. “في حمام السباحة”.. شاهد نسرين طافش تخطف الأنظار





تستمتع الفنانة نسرين طافش بعطلتها الصيفية في بلدها سوريا وتواصل نشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها “انستجرام” تكشف خلالها كيفية قضاء يومها.

ونشرت “نسرين” صوراً وفيديوهات عبر الاستوري الخاص بها على نفس التطبيق وكشفت خلالها عن تفاصيل يومها، إذ قامت بتناول الـ “مناقيش” وأظهرت فيديو لأحد العاملات وهي تحضرها وعلقت قائلة: “أطيب مناقيش على الفحم”.

كما نشرت “نسرين” صورة لها من داخل حمام السباحة وظهرت خلالها بـ “مايوه” ليتم تداول الصورة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكونها ليست المرة الأولى التي تظهر بها “نسرين” بمايوه وتثير من خلاله الجدل على السوشيال ميديا.

وأعلنت “نسرين” مؤخراً انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي وعلقت قائلة “تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

وشاركت “نسرين طافش” مؤخراً بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين المصرية والسورية أبرزها فيلم “نادي الرجال السري” عام 2019، مسلسل “ختم النسر” 2020، مسلسل “المداح” 2021، ومسرحية “كازانوفا” عام 2022.

يذكر ان اخر أعمال نسرين طافش كانت بمشاركة الفنان رامز جلال بطولة فيلمه “أخي فوق الشجرة” والذي عرض مطلع العام الجاري.

مصراوي”