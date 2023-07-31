شاهد بالصور مشاركة روضة الحاج في مهرجان جرش بالأردن

قالت الشاعرة السودانية “روضة الحاج” بأنها حظيت بالمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون – مركز الملك عبد الله الثاني بالزرقاء بالأردن وفعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.

حيث شاركت في أمسية شعرية مع نخبة من الشعراء هم عبد القادر الحصني ومريم الصيفي ود ابراهيم الكوفحي وم. رغيد شخشير وقدم الأمسية د. محمد السماعنة.

وشكرت روضة الحاج ادارة مهرجان جرش على الدعوة الكريمة ومثقفي وشعراء وشباب مدينة الزرقاء على حفاوتهم، ومدير المركز الدكتور محمد المشايخة ولمعاونيه.

كما أعلنت عن مشاركة أخرى مع نخبة من شعراء وشاعرات العالم العربي في أمسية شعرية بدار رابطة الكتاب الأردنيين في تمام السادسة مساء الاثنين 31 يوليو والدعوة عامة.

رصد وتحرير “النيلين”