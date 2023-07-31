انطلاق «دورة عادل إمام» .. وهانى شنودة يقدم احتفالية خاصة بـ«الزعيم»





افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان القومى للمسرح- دورة الفنان عادل إمام، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، أمس الأول.

وقامت وزيرة الثقافة بتكريم 10 من رموز المسرح المصرى، هم الفنانون: صلاح عبدالله، خالد الصاوى، رياض الخولى، أحمد فؤاد سليم، رشدى الشامى، محمد محمود، محمد أبوداود، سامى عبدالحليم، مهندسة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد، وذلك بإهدائهم شهادات التقدير ودرع المهرجان، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة مشاهدة العروض.

وقالت وزيرة الثقافة: «إن الدورة السادسة عشرة من المهرجان هي دورة استثنائية، نحتفل من خلالها بِاسم كبير في عالم المسرح المصرى والعربى الفنان القدير عادل إمام»، وأضافت وزيرة الثقافة: «إن هذه الدورة تُكرم عددًا من نجوم المسرح بمختلف فنونه، تقديرًا لعطائهم الذي أثرى المسرح المصرى لسنوات»، مشيرة إلى أن تلك الدورة تحمل رؤية جديدة وضعتها اللجنة العليا الخاصة بالمهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض، ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للمكرمين، وأعربت عن ثقتها في إخراج القائمين على المهرجان هذه الدورة بشكل يليق بتاريخ المسرح المصرى.

من جانبه قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان: «إن أهمية المسرح تأتى لكونه المُعبر عن الواقع المصرى، وقد حمل رايته الكثيرون من رموز الفكر والإبداع، وفى هذه الدورة نحيى رموز المسرح الذين أفنوا أعمارهم في سبيل المسرح، فالمهرجان القومى للمسرح هو أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، وكان اختيارنا للزعيم عادل إمام لتحمل الدورة اسمه، ليس لكونه ابن المسرح فحسب، وإنما تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الطويلة».

ووجه «رياض» الشكر لكل من ساهم في خروج تلك الدورة إلى النور، وفى مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، التي قدمت كافة سُبل الدعم لخروج المهرجان بهذا الشكل، وكذلك كل رؤساء المهرجان السابقين، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف زكى، مؤسس المهرجان، وكذلك كافة قطاعات وزارة الثقافة. وفى كلمته، وجه الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، التحية للمكرمين وللحضور، في افتتاح عُرس المسرح المصرى، في دورته الـ16، واستعرض برنامج المهرجان، والعروض المتنافسة بالمسابقة الرسمية، إضافة إلى استعراضه باقى مسابقات المهرجان، وورشه التدريبية، والتى انطلقت قبل بداية المهرجان، وتستمر لمدة شهر.

وأشاد «صادق» بقرار وزيرة الثقافة، بأن يكون لمسابقة «النص المسرحى الأول» جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على ١٠ آلاف جنيه، والمركز الثانى ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث ٥ آلاف جنيه، إلى جانب طبع النصوص الفائزة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب. وتضمن حفل الافتتاح احتفالية خاصة بالزعيم عادل إمام، قدم خلالها الموسيقار هانى شنودة عددًا من مقطوعات الموسيقى التصويرية لأعمال الفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب عرض الافتتاح «روحنا المسرح» من إخراج هانى عفيفى، وأشعار وألحان إبراهيم موريس، واستعراضات شيرين حجازى، ديكور محمد العرباوى، أزياء مروة عودة، إضاءة ياسر شعلان، هندسة صوتية على صدقى، وشارك بالتمثيل والغناء كل من: بهاء الطمبارى، نيفين محمود، حبيبة عادل، محمد وائل، إيهاب شاوى، منى هلا، أمنية حسن، ألحان المهدى، نديم هشام، بكر محمد، شادى عبدالسلام، وزهرة رامى، كما يُشارك بعرض الافتتاح، الفنان ميدو عادل، كضيف شرف.

وقالت إلهام شاهين: «كل مهرجان مسرح وإنتوا طيبين، المسرح أبوالفنون، الفنان محمد محمود زميل أعتز به جدا، فهو غزير الإنتاج، بالإضافة إلى أنه جوكر تمثيل لا يستعصى عليه شخصية». وجاء تكريم محمد محمود بين ١٠ فنانين لهم علامات بارزة في المسرح المصرى، وقد حرص الفنان أحمد السعدنى على تقديم أول تكريم للفنان صلاح عبدالله الذي شكر إدارة المهرجان على تتويج دوره لما قدمه من أعمال مسرحية، سواء من خلال مسرح الدولة أو القطاع الخاص. وصعدت الفنانة منال سلامة لتقديم الكاتب الكبير محمد السيد عيد، التي تعاونت معه في عدد من الأعمال، معربة عن امتنانها لدوره الكبير في تقديم أعمال بارزة.

المهرجان القومى للمسرح المصرى تستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل.

“المصري اليوم”