جبهة حقوقية سودانية تدفع بمذكرة” للامم المتحده ,الجنائية ومجلس الأمن” لإجراء تحقيق فوري حول انتهاكات الحرب ضد المدنيين.





دفعت الجبهة الديمقراطية للمحامين بمذكرة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باجراء تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين خلال الحرب.

وشددت وفقاً لموقع ” الراكوبة نيوز “على ضرورة احالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة وأشارت إلى أن 80 % من المستشفيات خارج الخدمة و(50٪) من مصانع الدواء تم نهبها في السودان.

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