العدل والمساواة تتبرأ من تصريحات احد قياداتها انتقد إغلاق طريق الصادرات
تبرأت حركة العدل والمساواة من تصريحات أدلى بها نائب رئيس حركة العدل والمساواة وأمين أمانة كردفان، آدم عيسي حسابو فيما يتعلق بقرار إغلاق طريق الصادرات (أم درمان_بارا) .
وأكدت الحركة ان التصريح الذي أدلى به امين كردفان بحركة العدل و المساواة السودانية ادم عيسى حسبو، أمين اقليم وفقاً” لراديو دبنقا” حول إغلاق طريق الصادرات يعبر عن رأيه الشخصي و ليس للحركة أية علاقة بهذا التصريح .
و وأضافت في بيان أن تصريحه لا يعبر بأي حال من الأحوال عن موقف الحركة من قرار اغلاق طريق الصادرات ( بارا – أم درمان ).
وأكدت الحركة في بيانها ان موقفها ازاء هذه الحرب واضح لا لبس فيه و لا غموض و لا مزايدة عليه، و هو موقف موضوعي حسب تقدير الحركة و يخدم مساعي وقف الحرب.
ويذكر أن حسابوا انتقد في وقت سابق قرار الصادر من مجلس الوزراء بتوجيهات عليا من قيادة الجيش القاضي بإغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم.
اليوم التالي
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد