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توقعات بانخفاض طفيف للحرارة بالبلاد

2023/07/31
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توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم ان تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغري في جميع انحاء البلاد . كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولايات:الخرطوم،والنيل الأبيض، شمال وجنوب كردفان،شمال وجنوب ووسط دارفور.. كما توقعت هطول امطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات: كسلا،الجزيرة، القضارف، سنار ، النيل الازرق، غرب كردفان وغرب دارفور . سجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (46) درجة في عطبرة، وادنى درجة حرارة(20) درجة في كسلا. ويتوقع أن تسجل كسلا أعلى درجة حرارة خلال اليوم (46) درجة، وادناها(20) في كل من كسلا، وزالنجي..

وكاله سونا

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