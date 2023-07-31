غدا إعلان نتيجة شهادة المرحلة الابتدائية للعام 2022- 2023بسنار





أعلنت وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار أن يوم غد الثلاثاء الأول من أغسطس هو موعد إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الابتدائية للعام 22-2023 وذلك بمباني المجلس التشريعي بسنجة .

وكان مجلس إمتحانات ولاية سنار برئاسة وزير التربية والتوجيه المكلف بابكر محمد سر الختم وعضوية بعض إدارات الوزارة والجهات ذات الصلة في إجتماع له قد أجاز نتيجة الشهادة الابتدائية للعام 2022 – 2023 بالإجماع وسط إشادة من عضوية المجلس نظرا للظروف التي قامت فيها الامتحانات وصولا لهذه النتيجة .

وكاله سونا