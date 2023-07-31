سيرحل ولكن.. ديمبلي يرفض طعن برشلونة في ظهره





ارتبط الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن النادي للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

عثمان ديمبلي لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في عقده مع برشلونة ويمكن أن يغادر من خلال تفعيله من جانب واحد.

وتوصل اللاعب لاتفاق مع باريس سان جيرمان على البنود الشخصية، وكان من المتوقع أن يتم تفعيل البند قبل منتصف ليل اليوم الإثنين، حيث ترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو اعتبارًا من 1 أغسطس/آب.

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لكن في تطور مفاجئ، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن عثمان ديمبلي لن يرحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان من خلال تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

كما كشفت شبكة “سكاي سبورت” أن باريس سان جيرمان في محادثات مع برشلونة خلال الوقت الحالي من أجل التعاقد مع صاحب الـ26 عاما.

وحسب ما كشفته إذاعة راديو كتالونيا “RAC1″، فإن الوفد المرافق لديمبلي أرسل خطابًا إلى برشلونة يطلب من مسؤوليه التفاوض مع باريس سان جيرمان، مما يشير إلى أن الجناح قد لا يغادر على الفور عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.

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ويرغب ديمبلي في الرحيل عن برشلونة بشروط ودية، ولا يريد الانفصال عن طريق تفعيل شرط الإفراج من جانب واحد.

جدير بالذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف 2017 بدلا من البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعاقد معه وقتها باريس سان جيرمان عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، والذي بلغ وقتها 222 مليون يورو.

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