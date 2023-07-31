مالية الجزيرة: فقدان اكثر من نصف الإيرادات بسبب الحرب





استعرضت استشارية التنمية المتوازنة بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني برئاسة الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع التنمية للعام 2023م وموقف الإنجاز والمديونية المتبقية وأوضح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف أن مخصص التنمية المجاز للعام الجاري 14.6 مليار جنيها لعدد 110 مشروعاً في كافة القطاعات وأعلن عن سداد 5.6 مليار جنيها حتى شهر يونيو المنصرم وأقر بالنقص الكبير في الموارد المالية بسبب الحرب الدائرة في البلاد معلناً فقدان اكثر من نصف الإيرادات مقارنة بالايرادات قبل الحرب مجدداً الإلتزام بإستمرار الصرف على مشاريع التنمية خاصة في الطرق والصحة والمياه.

من جانبه أشاد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة البنى التحتية الوزير المكلف بجهود وزارة المالية في دعم مشروع الطاقة الشمسية لآبار المياه والذي يعتبر من أهم المشاريع التي أسهمت في توفير خدمات المياه لعدد مقدر من أحياء مدني وأعلن عن خطة لصيانة وتوسعة عدد من الطرق الداخلية لفك الإختناقات المرورية. فيما أكد أمين عام الحكومة إستمرار تنفيذ مشاريع التنمية داعياً للإستفادة من منظمات المجتمع الدولي لدعم مشروعات التعليم والصحة وتعزيز الصحة الوقائية لتقليل نسبة التردد على المرافق الصحية ومعالجة مشكلات خطوط المياه.

وكاله سونا