مداهمة منزل بسنار وضبط (300) جواز سفر إصدار الخرطوم محتجزة لمساومة أصحابها





تمكنت استخبارات الدفاع الجوي بولاية سنار بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية سنار من مداهمة أحد المنازل ووجد بداخله عدد (300) جواز سفر ساري المفعول إصدار العلاقات البينية، تم الاستيلاء عليها واحتجازها بغرض مساومة أصحابها مقابل دفع أموال.

وقال مدير شرطة ولاية سنار انه سيتم تكشيف لهذه الجوازات وتسليمها لإدارة جوازات الولاية تمهيدا لتسليمها لأصحابها.

مؤكداً وفق “المكتب الصحفي للشرطة” بإجراء تحريات واسعة لمعرفة من وراء هذا السلوك الإجرامي الذي يهدف إلى مساومة أصحاب هذه الجوازات وتسليمها لهم مقابل أموال متفق عليها.

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