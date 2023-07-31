الشرطة تنفي ماراج حول التقديم الإلكتروني للجوازات عبر رابط إلكتروني





نفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة ما راج حول التقديم للجواز عبر رابط إلكتروني، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وقالت في تعميم صحفي اليوم (الإثنين) تداولت بعض الوسائط والاسافير خبرا مفاده بداية التقديم الإلكتروني للجوازات عبر الرابط الإلكتروني، تؤكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن هذا الخبر لا اساس له من الصحة وأنه سيتم الإعلان عن بداية عمل استخراج الجوازات عبر مؤتمر صحفي عقب الإنتهاء من إكمال الترتيبات الفنية اللازمة.

وحذرت قوات الشرطة جميع مضللي الرأي العام السوداني الساعين لمكاسب إعلامية معينة إن هذه الأعمال تنضوى تحت قانون جرائم المعلوماتية، وأن قوات الشرطة لها جهاز إعلامي خاص متمثل في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة عبر صفحتة الرسمية.

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