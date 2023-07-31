إختيار مدني مقرا لعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه اليوم بقصر الضيافة بمدني وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور المهندس عبد المنعم حسن خليفة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية الوزير المكلف ، آفاق التعاون بين المنظمة الولاية في مجالات التطوير الزراعي وإدخال التقانات الحديثة إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والإستزراع السمكي وإختيار مدينة مدني مقرا لعمل المنظمة بالسودان مؤقتاً ..

وأوضح البروفيسور حسان عمر كنان رئيس الوفد أن المنظمة باشرت عملها في مجالات الأمن الغذائي العالمي وتطوير القطاع الزراعي في الدول الزراعية في السودان من ولاية الجزيرة مشيراً لإختيار ولاية الجزيرة من قبل جامعة الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي مجدداً حرص المنظمة على إدخال التقانات الحديثة في الزراعه ورفع قدرات العاملين في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأعرب كنان عن شكره وتقديره لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية في توفير مقر للمنظمة وأعلن ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ جملة من المشاريع الزراعية بالتنسيق مع حكومة الولاية ..

أكد والي الجزيرة أن ولاية الجزيرة تعتبر واعدة في المجال الزراعي وتتوفر فيها كل المقومات والموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والوطن العربي وقال إن حكومة الولاية تعول كثيراً على عمل المنظمات العالمية المتخصصة في تطوير الزراعه في البلاد وإدخال التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ولفت للترتيبات الجارية بالولاية لإعداد خطة تستوعب الحركة الإقتصادية بالبلاد خاصة أن مركز حركة الإقتصاد في ولاية الخرطوم أدى إلى أن تفقد البلاد جزءا كبيراً من مواردها ..

و أوضح وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية لها دور كبير في تطوير الزراعة وإستخدام التقانات الحديثة وأعلن عن جهود لتنفيذ حزمة من الدورات التدريبية في المجال الزراعي والحيواني ..

وكاله سونا