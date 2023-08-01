



(96) أجنبيا من (27) دولة لعبوا في صفوف الهلال

السوداني

كتب : علي عصام

◼️إحترف بنادي الهلال العديد من اللاعبين الأجانب من عدة جنسيات بلغ عددهم (96) لاعباً أولهم الحارس التنزاني بازي شعبان وآخرهم الزامبي ألبرت كنغواندا .

◼️اللاعبون من الجنسية النيجيرية هم الأكثر إحترافا بالنادي وبلغ عددهم (18) لاعباً .

◼️الهلال إستقدم(6) لاعبين عرب فقط هم أكرم الصلوي ، سعيد الزنزون، شهاب بن فرج، محمد الهادي بولعويدات، عماد محسن، خادم دياو

نيجيريا:

1- قودوين ندبيسي

2-بيتر جيمس

3-يوسف محمد

4- كليتشي اسونوا

5 – سولي شريف

6- أمولادي أجيبيدي

7- ايفياني اونيقبو

8- ايفوسا ايغواكون

9- عثمان امادو

10- فلانتاين نوابيلي

11-ستيفن وورغو

12 – سلمون جابسون

13-عزيز شيبولا

14- سيرجيو أوساهون

15-هارونا قاربا

16-ايمانويل ارواشوكوا

17-إبراهيما مصطفى

18 – عبدول أجاقون .

جمهورية الكنغو الديمقراطية :

(11) لاعب من الجنسية الكنغولية ارتدوا شعار الهلال وهم :

19-سيرجي موبوتو الشهير بزولو

20- جيان يمويني الشهير بعمر أنغيدي

21- ديديه لوا لوا

22-ليلو بليز امبيلي

23- فيليسون كابوندي

24-إدريس مبومبو

25-فيني كومبي بونغونغا

26-ستيفن زوي

27- ماكابي ليليبو

28-ستيفن ايبويلا

29- فابريس نغوما

السنغال:

سبعة سنغاليون وهم :

30 -سليمانو سيسيه

31- ابراهيما سانيه

32-دومينيك غوميز

33- إلمامي سانيه

34-إبراهيما نداي

35-عثماني ضيوف

36-بابي عبدو نداي

مالي :

سبعة من الجنسية المالية وهم :

37 -باري ديمبا

38 -مامادو تراوري

39-مامادو كوليبالي

40-عمر سيدي بيه

41- سليمان كوناتيه

42-بوبكر ديارا

43- لاسينا كيتا

غانا: ثمانية من غانا وهم :

44-نيلسون لازغيلا

45 -صمويل ابيكو

46-ايشيا كينيدي

47-اوغستين اوكرا

48-أبدينغو تيتيه

49- إيمورو إبراهيم

50- ديفيد اباغنا

51- باسط سيدو

ساحل العاج : سبعة من ساحل العاج :

52- إبراهيما توريه

53-باسيلي بامبا

54- دابيلا واتارا

55-شيخ موكورو

56 -محمد واتارا

57-ديديه كاديو

58-كلود سينغوني

59-عيسى فوفانا

البرازيل:

سبعة برازيليون استقدمهم الأزرق وهم :

60-روبيرو ميريام

61-ايمرسون نوغويرا

62-كواريزما دي سوزا

63 -أندرزينيو دا سيلفا

64-جوليام سانتوس بيريز

65-سيرجيو جونيور

66-جيوفاني مارنهاو .

الكاميرون:

67-لويك ماكسيم فودجو

68-ايديت أوتوبونغ

69- سلمون شارلز بانغا

تنزانيا :

70 -بازي شعبان

71- توماس اوليمنغو

72- ديفيد ريتشارد

إثيوبيا :

73-الأميرو مقاشي

74-ابيباو بوتاكو

زيمبابوى :

75-إدوارد سادومبا

76-لاست جيسي

موزمبيق :

77-داريو إيفان كان

78-جابرييل ماكوفيل “قابيتو”

بوركينا فاسو :

79-أبوبكر كيبي

80-روبرت سنكارا

زامبيا :

81- فيليكس سونزو

82-البيرت كنغواندا

المغرب :

83-سعيد الزنزون

اليمن:

84-أكرم الصلوي

الجزائر:

85- محمد الهادي بولعويدات

تونس:

86- شهاب بن فرج

العراق:

87-عماد محسن

موريتانيا :

88- خادم دياو

سيراليون :

89-ديفيد سيمبو

إريتريا :

90- يوهانس زمخائيل

غينيا :

91 -نارسيس ايكانقا

جامايكا:

92-الفاس باول

يوغندا :

93 -جمال سالم موغولا

ملاوي :

94-جيرالد فيري

انغولا :

95- فيكتور بيدرو نانكي “فيدينهو”

غامبيا :

96-لامين دياديو جاجو.

ملحوظة :

١-لم يتم إعتبار لاعبي جنوب السودان كأجانب لأنه تم تسجيلهم قبل الإنفصال “تمت إعادة تسجيل جمعة جينارو و اتير توماس بعد الانفصال لكن التسجيل الأول تم قبل الانفصال”

٢- اللاعبان المغربي رضوان البركاوي و السنغالي دياغني تم تسجيلهما وشطبهما في نفس فترة الانتقالات ولم يلعبا أي مباراة لذلك لم يتم ذكرهما…

علي عصام