(96) أجنبيا من (27) دولة لعبوا في صفوف الهلال السوداني
(96) أجنبيا من (27) دولة لعبوا في صفوف الهلال
السوداني
كتب : علي عصام
◼️إحترف بنادي الهلال العديد من اللاعبين الأجانب من عدة جنسيات بلغ عددهم (96) لاعباً أولهم الحارس التنزاني بازي شعبان وآخرهم الزامبي ألبرت كنغواندا .
◼️اللاعبون من الجنسية النيجيرية هم الأكثر إحترافا بالنادي وبلغ عددهم (18) لاعباً .
◼️الهلال إستقدم(6) لاعبين عرب فقط هم أكرم الصلوي ، سعيد الزنزون، شهاب بن فرج، محمد الهادي بولعويدات، عماد محسن، خادم دياو
نيجيريا:
1- قودوين ندبيسي
2-بيتر جيمس
3-يوسف محمد
4- كليتشي اسونوا
5 – سولي شريف
6- أمولادي أجيبيدي
7- ايفياني اونيقبو
8- ايفوسا ايغواكون
9- عثمان امادو
10- فلانتاين نوابيلي
11-ستيفن وورغو
12 – سلمون جابسون
13-عزيز شيبولا
14- سيرجيو أوساهون
15-هارونا قاربا
16-ايمانويل ارواشوكوا
17-إبراهيما مصطفى
18 – عبدول أجاقون .
جمهورية الكنغو الديمقراطية :
(11) لاعب من الجنسية الكنغولية ارتدوا شعار الهلال وهم :
19-سيرجي موبوتو الشهير بزولو
20- جيان يمويني الشهير بعمر أنغيدي
21- ديديه لوا لوا
22-ليلو بليز امبيلي
23- فيليسون كابوندي
24-إدريس مبومبو
25-فيني كومبي بونغونغا
26-ستيفن زوي
27- ماكابي ليليبو
28-ستيفن ايبويلا
29- فابريس نغوما
السنغال:
سبعة سنغاليون وهم :
30 -سليمانو سيسيه
31- ابراهيما سانيه
32-دومينيك غوميز
33- إلمامي سانيه
34-إبراهيما نداي
35-عثماني ضيوف
36-بابي عبدو نداي
مالي :
سبعة من الجنسية المالية وهم :
37 -باري ديمبا
38 -مامادو تراوري
39-مامادو كوليبالي
40-عمر سيدي بيه
41- سليمان كوناتيه
42-بوبكر ديارا
43- لاسينا كيتا
غانا: ثمانية من غانا وهم :
44-نيلسون لازغيلا
45 -صمويل ابيكو
46-ايشيا كينيدي
47-اوغستين اوكرا
48-أبدينغو تيتيه
49- إيمورو إبراهيم
50- ديفيد اباغنا
51- باسط سيدو
ساحل العاج : سبعة من ساحل العاج :
52- إبراهيما توريه
53-باسيلي بامبا
54- دابيلا واتارا
55-شيخ موكورو
56 -محمد واتارا
57-ديديه كاديو
58-كلود سينغوني
59-عيسى فوفانا
البرازيل:
سبعة برازيليون استقدمهم الأزرق وهم :
60-روبيرو ميريام
61-ايمرسون نوغويرا
62-كواريزما دي سوزا
63 -أندرزينيو دا سيلفا
64-جوليام سانتوس بيريز
65-سيرجيو جونيور
66-جيوفاني مارنهاو .
الكاميرون:
67-لويك ماكسيم فودجو
68-ايديت أوتوبونغ
69- سلمون شارلز بانغا
تنزانيا :
70 -بازي شعبان
71- توماس اوليمنغو
72- ديفيد ريتشارد
إثيوبيا :
73-الأميرو مقاشي
74-ابيباو بوتاكو
زيمبابوى :
75-إدوارد سادومبا
76-لاست جيسي
موزمبيق :
77-داريو إيفان كان
78-جابرييل ماكوفيل “قابيتو”
بوركينا فاسو :
79-أبوبكر كيبي
80-روبرت سنكارا
زامبيا :
81- فيليكس سونزو
82-البيرت كنغواندا
المغرب :
83-سعيد الزنزون
اليمن:
84-أكرم الصلوي
الجزائر:
85- محمد الهادي بولعويدات
تونس:
86- شهاب بن فرج
العراق:
87-عماد محسن
موريتانيا :
88- خادم دياو
سيراليون :
89-ديفيد سيمبو
إريتريا :
90- يوهانس زمخائيل
غينيا :
91 -نارسيس ايكانقا
جامايكا:
92-الفاس باول
يوغندا :
93 -جمال سالم موغولا
ملاوي :
94-جيرالد فيري
انغولا :
95- فيكتور بيدرو نانكي “فيدينهو”
غامبيا :
96-لامين دياديو جاجو.
ملحوظة :
١-لم يتم إعتبار لاعبي جنوب السودان كأجانب لأنه تم تسجيلهم قبل الإنفصال “تمت إعادة تسجيل جمعة جينارو و اتير توماس بعد الانفصال لكن التسجيل الأول تم قبل الانفصال”
٢- اللاعبان المغربي رضوان البركاوي و السنغالي دياغني تم تسجيلهما وشطبهما في نفس فترة الانتقالات ولم يلعبا أي مباراة لذلك لم يتم ذكرهما…
علي عصام
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