مشجع هلالي للأمير الوليد بن طلال: نبغى لاعب عالمي من فئة A.. شاهد: كيف رد الأخير!





أظهر مقطع فيديو، مشجع هلالي يوجه سؤالاً للأمير الوليد بن طلال، قائلاً: كيف لتخلي الهلال يا أبو خالد؟”.

ورد الأمير الوليد بن طلال على المشجع الهلالي، قائلاً:” الهلال في أيدي أمينة”.

وواصل المشجع، حديثه مع الأمير الوليد بن طلال، قائلاً:”نبغى لاعب عالمي واحد من فئة A يا أبو خالد”.

وظهر الأمير الوليد بن طلال يقود دراجة هوائية وبصحبته أحد الأشخاص، حيث تبادل الحديث مع مشجع هلالي بأحد الشوارع.

صحيفة المرصد