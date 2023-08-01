رياضية

مشجع هلالي للأمير الوليد بن طلال: نبغى لاعب عالمي من فئة A.. شاهد: كيف رد الأخير!

2023/08/01
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أظهر مقطع فيديو، مشجع هلالي يوجه سؤالاً للأمير الوليد بن طلال، قائلاً: كيف لتخلي الهلال يا أبو خالد؟”.

ورد الأمير الوليد بن طلال على المشجع الهلالي، قائلاً:” الهلال في أيدي أمينة”.

وواصل المشجع، حديثه مع الأمير الوليد بن طلال، قائلاً:”نبغى لاعب عالمي واحد من فئة A يا أبو خالد”.

وظهر الأمير الوليد بن طلال يقود دراجة هوائية وبصحبته أحد الأشخاص، حيث تبادل الحديث مع مشجع هلالي بأحد الشوارع.

صحيفة المرصد

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