عديلة عليك محل ما تمشي .. سودانية تودع زوجها بحزن شديد برائعة “صديق أحمد”





بس توعدني ما تطول بيك غيبة، وعد من أنبل حبيب لأجمل حبيبة، ودعت سيدة سودانية زوجها الذي يستعد للسفر إلى إحدى البلدان الأوروبية بعدما وجد فرصة للعمل ولن تستطيع أن ترافقه لظروف أجواء الحرب في السودان وصعوبة الحصول على جوازات السفر الجديدة.

وقالت السيدة بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن زوجها كان يجهز منذ قبل الحرب لهذه “السفرية” والآن غادر السودان إلى دولة عربية ومنها سيغادر إلى مكان فرصته التي كان ينتظرها منذ سنوات.

وأضافت بأنها كانت تتمنى أن تكون برفقته، لكن حال دون ذلك صعوبة استخراج الأوراق الرسمية وتوثيق الشهادات، والأهم الحصول على جواز سفر جديد.

عديلة عليك .. هكذا ودعته: لا متين يا نومي فيك رؤياي تصدق .. ولا متين يا شوق موالي قليبي تحرق .. تاني جود باللقيا يـا زمني المفرق .. وتاني يا اجمل صباح في عمري أشرق.

شاهد عديلة عليك من صديق أحمد:

الخرطوم – “كوش نيوز“