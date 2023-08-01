تجاهل صلاح يفجر غضب جماهير ليفربول





أبدى عدد من مشجعي ليفربول، غضبهم الشديد من تجاهل النادي الإنجليزي لنجمه المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد أعلن أن فيرجيل فان دايك سيكون القائد الجديد للفريق، خلفا لجوردان هندرسون، وسيكون ألكسندر أرنولد نائبا له.

ويعتقد بعض المشجعيين على موقع التواصل تويتر، أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي الفريق على مر العصور، كان ينبغي أن يكون ضمن القادة.

وكتب أحد مشجعي ليفربول على حسابه “هذا قلة احترام تجاه صلاح مرة أخرى”.

وأضاف مشجع آخر “هذا ليس صحيحا، كنت أفضل أن يكون صلاح نائبا للقائد”.

وقال مشجع ثالث “رغم ذلك أنا مستاء لمحمد صلاح”، فيما كتب مشجع رابع “محمد صلاح لا يتلقى الاحترام مرة أخرى”.

وانتقد مشجع خامس، قرارات ليفربول، قائلا “يمكن للجميع أن يكون قائد الفريق الآن؟ أصبحت كرة القدم مملة”.

وأضاف مشجع آخر “اختيار جيد وآمل أيضًا أن يكون محمد صلاح من بين القادة”.

موقع كووورة