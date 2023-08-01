انخفاض في درجات الحرارة وامطار خفيفة في معظم انحاء البلاد





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم ان تنخفض درجات الحرارة العظمى انخفاضا طفيفا في معظم انحاء البلاد،بينما تحافظ الصغرى على قيمها.

كما تنبأت بهطول امطار خفيفة في ولايات:كسلا، القضارف، سنار، الخرطوم، والنيل الأبيض، الجزيرة، شمال وغرب كردفان، شرق وجنوب دارفور.

كما توقعت هطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات جنوب كردفان ، النيل الازرق، شمال ووسط وغرب دارفور فيما سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (48) درجة في بورتسودان، وادنى درجة حرارة(22) درجة في كسلا ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم (47) درجة، في بورتسودان وادناها(21) درجة في مدينتي سنار وزالنجي..

وكاله سونا