جثث مشتتة ودمار هائل.. الحرب تجرد الخرطوم من ثوب الحياة





مئات الجثث على قارعة الطرق بعضها يسبح في الدماء والبعض الآخر بدأ في التحلل وتنبعث منه روائح مزعجة. أكثر من 60 في المئة من المباني السكنية والخدمية تعرضت لدمار كامل او جزئ، فالشوارع خالية من المارة ولا يسمع فيها الا أصوات البنادق والانفجارات ولا يرى فيها غير الآلاف من السيارات المحروقة او المعطوبة وارتكازات المقاتلين المخيفة.

هذا ما رواه الصحفي ابراهيم نقد الله لموقع “سكاي نيوز عربية” بعد رحلة استغرقت معه أكثر من يومين للوصول إلى منزله في وسط أم درمان عبر منطقة الخرطوم بحري، قادما من مدينة ود مدني التي تبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 180كيلومترا.

ووفقا لنقد الله الذي كانت رحلته مليئة بالمخاطر؛ فإن الحرب المستمرة منذ نحو 110 أيام؛ جردت الخرطوم من ملامح الحياة تماما، وحولتها إلى مدينة أشباح وغيرت وجهها الحضاري الذي ظل يميزها لمئات السنين.

ويقول إبراهيم نقد الله “هالني المنظر المخيف للعدد الذي لا يحصي ولا يعد للجثث الملقاة في أطراف الطريق الموصل لمنطقة الصناعات في مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة (…) جثث مغطاه جزئيا، ويبدو أن ضحاياها خليط من مقاتلين ومدنيين؛ كما رايت جثامين ممسوحة بالأرض تماما”.

ويضيف “معظم البنايات السكنية والخدمية أحرقت تماما، وتبدو عليها آثار النهب والدمار (…) على طول الطريق كنت أشاهد على مد البصر ملابس ولعب أطفال وأدوات كهربائية، وأجهزة منزليه ملقاه على الأرض”.

وبعد وصوله إلى مسقط رأسه في وسط مدينة أم درمان، بعد معاناة كادت أن تفقده حياته؛ يقول إبراهيم إنه لم يتعرف على منزله إلا بعد رؤية الشجيرات التي كانت تحيط به، لأن حجم الدمار في المنطقة كان هائلا.

إفراغ الأحياء

تزايدت خلال الساعات الماضية موجات النزوح الجماعي للسكان خصوصا من أحياء جنوب وشرق ووسط الخرطوم ووسط وغرب أم درمان؛ بسبب احتدام القتال والقصف الجوي؛ لتلحق بالأحياء الأخرى التي أفرغ بعضها تماما منذ بداية الحرب، كأحياء المطار والعمارات والمعمورة والصحافات في الخرطوم ونحو 70 في المئة من أحياء الخرطوم بحري، وفق مصادر سكاي نيوز عربية.

وأجبر القتال والقصف الجوي المستمر نحو مليوني شخص من سكان الخرطوم على الفرار وترك منازلهم، بحسب احصائية جديدة للأمم المتحدة، فيما يواجه العالقون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة للغاية، وسط مخاوف كبيرة من تعرض الآلاف للموت إما بوابل الرصاص والقصف الجوي، أو جوعا، في وقت تضاءلت فيه فرص وقف الحرب المشتعلة منذ منتصف أبريل والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن.

كارثة وشيكة

في ظل تزايد أعداد الجثامين الملقية في الطرقات وتلك التي تدفن داخل الأحياء وفناءات البيوت؛ يحذر مختصون من كارثة صحية وبيئية كبيرة.

وتوقعت نقابة أطباء السودان تزايدا كبيرا في إعداد الوفيات بسبب تفشي الامراض الناجمة عن الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن الحرب؛ في ظل صعوبات كبيرة تواجه القطاع الصحي الذي يعاني من خروج أكثر من 60 في المئة من مستشفياته عن الخدمة إضافة إلى نقص حاد في المعينات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وانقطاع مستمر في التيار الكهربائي.

وتلفت حنان الأمين مدثر استشاري أنظمة المياه والبيئة وتغير المناخ إلى احتمال حدوث انعكاسات بيئية وصحية خطيرة بسبب الجثامين المكدسة؛ موضحة لموقع في حدث لـ”سكاي نيوز عربية” أن الرياح والأمطار ستؤدي إلى جرف مخلفات وبقايا الجثامين المدفونة في الأحياء والطرقات العامة، وبالتالي انتشار البكتيريا الضارة في الهواء، وربما اختلاطها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مما ينجم عنه تفشي العديد من الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا والبلهارسيا والحميات.

وتشير حنان مدثر إلى أن تفادي كل ذلك يتطلب إجراء عمليات تطهير واسعة والتعامل بشكل سريع مع الكارثة لتقليل المخاطر المرتبطة بها؛ وهو أمر صعب للغاية في ظل غياب الإدارة الفاعلة للنفايات والمخلفات.

خسائر ضخمة

مع استمرار القتال يزداد حجم التدهور الاقتصادي المريع؛ خصوصا في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصادية والأحياء السكنية، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي.

وألحقت الحرب خسائر ضخمة باقتصاد البلاد، وذلك بسبب تركز معظم المؤسسات الانتاجية والاقتصادية في العاصمة.

وقدرت دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية في حزب الأمة القومي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد منذ بداية الحرب بنحو 50 مليار دولار. وأشارت الدراسة إلى ان حجم الإنفاق العسكري اليومي والخسائر الأخرى الناجمة عن الحرب الدائرة لا تقل عن نحو نصف مليار دولار يوميا.

وتتمثل الآثار الاقتصادية للحرب في تدمير البنية التحتية، وتدمير القطاع الصناعي، وانكماش النمو، وفقدان الوظائف، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

سكاي نيوز