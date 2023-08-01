إقالة المغربي بادو الزاكى من تدريب المنتخب السوداني ومساعده “فرتوت” يقود المهمة





أعلن الإتحاد السوداني لكرة القدم إعفاء مدرب المنتخب الوطني الأول، المغربي بادو الزاكي من منصبه، وتعيين مساعده ومواطنه يوسف فرتوت لقيادة صقور الجديان فنيا.

وأكدت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أن الاتحاد السوداني أنهى عقد بادو الزاكي، بالتراضي، ليرحل عن تدريب المنتخب، بعدما تعاقد مع المدرب المغربي ، منتصف مارس الماضي.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الأولى بتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، رفقة موريتانيا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويتصدر منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة بـ8 نقاط، ويليه منتخب الكونغو الديمقراطية بـ7 نقاط، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بنفس عدد النقاط، فيما يتذيل منتخب السودان الجدول بـ6 نقاط.

وتتبقى جولة أخيرة في المجموعة تجمع بين السودان والكونغو الديمقراطية، والجابون وموريتانيا، في شهر سبتمبر المقبل.

وتعرض بادو الزاكي للإقالة الثالثة هذا الموسم بعد إقالته من تدريب كل من اتحاد طنجة ، وبعدها هلال الشابة التونسي، وأخيرا المنتخب السوداني

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“اليوم السابع”