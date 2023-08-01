البنك الاسلامى يوكد زيادة سقوفات تمويل المزارعين بالقضارف





استقبل والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعى بولايات القطاع المطرى بالبلاد هذا العام بمكتبه اليوم وفد البنك الاسلامى بالمركز الذى ضم المدير العام للبنك الاستاذ عصام فضل وممثل مجلس ادارة البنك الاستاذ على محمود التوم بحضور المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الاستاذة نجاة احمد محمد.

وتم خلال اللقاء التفاكر حول دخول البنك فى تمويل الموسم الزراعى الماثل لهذا العام الى جانب المساهمة فى جذب رؤوس الاموال والاستثمارات للولاية.

ورحب الوالى المكلف بوفد البنك الاسلامى مشيدا بدور البنوك فى تقديم التمويل اللازم للمزارعين بالولايات، داعيا البنك الى العمل على توطين الصناعات بالولاية خاصة الصناعات الغذائية.

فيما شكرت ادارة البنك الاسلامى حكومة الولاية على التعاون المثمر مع البنك مشيرين الى الموارد الزراعية والحيوانية المهولة التى تتمتع بها القضارف مؤكدين استعداد البنك لتمويل المزارعين بعدد 100 الف جوال ذرة سلم لهذا العام بدلا عن 45 الف جوال قدمها البنك الموسم الزراعى السابق الى جانب العمل على اقامة العديد من المشروعات الصناعية بالولاية بالتنسيق مع رجال المال والاعمال الوطنيين والاجانب.

وكاله سونا