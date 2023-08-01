إلغاء جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي





أعلن مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي إلغاء الدورة الحالية لجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، والمؤتمر العلمي للرواية السودانية رقم “19” المصاحب لها.

وأكدت سكرتارية الجائزة انها لم تدخر جهداً لإقامة المسابقة في مواعيدها، وبكل حيثياتها كعهدها في الدورات السابقة – منذ انطلاق دورتها الأولى في 2002م، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل؛ نسبة لظروف الحرب وتداعياتها.

ونوهت سكرتارية الأساتذة الذين تقدّموا بأعمالهم الروائية للمنافسة لنيل جائزة هذه الدورة بأن حقوقهم محفوظة في المنافسة في الدورة القادمة.

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