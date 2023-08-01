والى شمال كردفان يبحث مع شركات البترول سبل توفير الوقود





عقد والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف لقاءا بامانة الحكومة ضم اصحاب شركات البترول والغاز العاملة بالولاية بحضور الامين العام لحكومة الولاية بغرض التفاكر حول إيجاد المعالجات اللازمة التى تواجه الولاية فى إمداد المواد البترولية من الجازولين والبنزلين والغاز، واستعرض اللقاء الإشكاليات التى تواجه اصحاب الشركات وسبل استجلاب الوقود للولاية، حيث أكد والي ولاية شمال كردفان التزام الولاية بتوفير ما يليها لضمان وصول الوقود. كما دعا لمزيد من التعاون لتوفير الخدمات الاساسية للمواطن وتحريك عجلة الاقتصاد بالولاية.

من جانبة الأستاذ احمد عمر مدير إدارة البترول والنقل والتموين بالولاية ان اللقاء توصل لمساعي ونتائج ايجابية لاستجلاب السلع الاسترايجية للولاية المتمثلة فى الوقود خاصة وإن الولاية تعانى شح وندوة فى الوقود. واضاف ان اصحاب الشركات إكدوا تعاونهم مع حكومة الولاية بتوريد المواد البترول وتغطية احتياجات الولاية من الوقود.

وكاله سونا