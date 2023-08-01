الاتحاد السوداني يُنهي ارتباطه بالمدرب المغربي بادو الزاكي





توصل الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب المغربي بادو الزاكي، من أجل فسخ عقده بالتراضي، وذلك بعد رحلة قصيرة مع منتخب “صقور الجديان” الذي ينافس للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في ساحل العاج.

وكان الاتحاد السوداني أعلن، في شهر مارس/آذار الماضي، عن تعيين الزاكي مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمدرب السابق، برهان تية، الذي أقيل من منصبه على خلفية إقصاء المنتخب السوداني من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر.

وقاد الزاكي منتخب السودان في 3 مباريات ضمن تصفيات “كان 2024″، إذ خسر في اللقاء الأول ضد المنتخب الغابوني بهدف نظيف، قبل أن يحقق الانتصار الأول على نفس المنتخب وبنفس النتيجة، ومن ثم تعرّض لخسارة قاسية أمام المنتخب الموريتاني بثلاثية نظيفة في المباراة الثالثة.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الرابع والأخير ضمن المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخبي الغابون وموريتانيا بـ7 نقاط، ومنتخب الكونغو الديمقراطية المتصدر برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة هذا الأخير في الجولة السادسة في شهر سبتمبر/أيلول القادم بغية حسم التأهل.

العربي الجديد