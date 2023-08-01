رسمياً.. ماني يكمل قوة النصر السعودي الهجومية بجوار رونالدو





أعلن النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ.

ونشر النصر فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، حمل عنوان “بصـوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي”.

واستعرض الفيديو صوت الجماهير تهتف باسم ماني الذي رد عليهم قائلا “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.

ويأتي انضمام ماني، البالغ عمره 31 عاما، لاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، والإيفواري سيكو فوفونا من لانس، والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

“الحرة”