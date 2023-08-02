قلبي انفطر ودمعي انهمر .. المغتربين وليالي الحزن الطويل.. لولي محمد: يجو عايدين – شاهد بالفيديو





مازالت ليالي المغتربين طويلة وحزينة، مليئة بالدموع والمشاعر الحبيسة في القلوب، هل “يجو عايدين”؟

ليست في أيام الحرب وحدها، بل ومن عشرات السنين يغترب السودانيون في دول عديدة في قارات العالم المختلفة، سلواهم الذكريات ونجواهم الدعاء، وتصبيرتهم الكلمات الجميلة والألحان الرائعة.

لولي محمد وأسامة جامبو دعوهم من قبل “يجو عايدين” رائعة عشة الفلاتية، بأداء مميز يحمل نبرات تعبر عن حال المغتربين وهواجسهم الدفينة.

يجو عايدين إنشا الله عايدين يا الله .. قلبي انفطر .. دمعي انهمر .. الليلة السفر ابقي قمره جوه القطر.

ودعت الحبيب .. للسكة الحديد .. الفرقك صعيب .. ماحضرت ليالي العيد

شاهد لولي محمد وأسامة جامبو “يجو عايدين”:

الخرطوم – “كوش نيوز“