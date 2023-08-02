بوز البطة.. كيم كارداشيان تثير الإعجاب بأحدث إطلالة لها والشعر منسدل على كتفها – صورة





شاركت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت كيم في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة فوشيا وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، ووضعت ماكياجاً ناعماً وتحديد العينين بالكحل والروج باللون الزهري.

ولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهي من أصل أمريكي وإسكتلندي. وبدأت الإعلام بالاهتمام بها بعد صداقتها مع باريس هيلتون، وقد اشتهرت بعد ذلك ببرامج تلفزيون الواقع وأعمالها الفنية.

تتميز كيم كاردشيان بمواهب متعددة، حيث تعمل كمصممة أزياء وموديل ومنتجة تلفزيونية ومغنية، إضافة إلى كونها رائدة أعمال. وقد تزوجت كيم ثلاث مرات، الأولى كانت عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس، والثانية من لاعب كرة السلة كريس همفريو، والثالثة من المغني الشهير كانييه ويست، وأنجبت منه طفلًا وأطلقت عليه اسم سينت، ولكنهما انفصلا مؤخرًا.