مارسيلو بطل واقعة إصابة مروعة





تسبب البرازيلي مارسيلو، نجم فلومينينسي وأسطورة ريال مدريد، في إصابة مروعة للأرجنتيني لوتشيانو سانشيز لاعب أرجنتينيوس، خلال مباراة جمعت الفريقين، فجر اليوم، في بطولة كأس ليبرتادوريس.

وتدخل مارسيلو بشكل غير مقصود على ساق سانشيز في لقطة حملت كثيرا من سوء الحظ، ما أصاب سانشيز بطريقة خلعت قلوب كل المتابعين.

وتلقى مارسيلو بطاقة حمراء مباشرة، وخرج من ملعب المباراة باكيا، متأثرا بإصابة زميله.

من جانبه، علق مارسيلو على هذا الأمر، من خلال حسابه على “تويتر”، كاتبا: “اليوم كان علي أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب”.

وأضاف: “أصبت زميلا عن غير قصد، أتمنى لك أفضل شفاء ممكن، لوتشيانو سانشيز، كل القوة في العالم من أجلك”.

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