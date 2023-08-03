تأهل تاريخي لسيدات المغرب لربع نهائي المونديال





سجل منتخب المغرب للسيدات تأهلا تاريخيا لدور ربع مونديال أستراليا ونيوزيلاندا، بعد فوزه على كولومبيا 1-0 في الجولة الثالثة.

وسجلت أنيسة لحماري هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واحتل المنتخب المغربي المركز الثاني ب 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر كولومبيا.

وكان المنتخب المغربي السباق للتهديد في الدقيقة الأولى،. حيث استغلت ابتسام جرايدي تمريرة دكية من غزلان الشباك، وتوغلت في مربع العمليات وسددت بقوة من الزاوية المغلقة، لكن الحارسة كاترينا بيريز أبعدت الكرة لركنية.

وتحكم المنتخب المغربي في الإيقاع واستحوذت لاعباته على الكرة.

وكانت أولى الفرص الكولومبية من مايرا راميريز بتسديدة مرت الكرة على إثرها محاذية للقائم، وردت ابتسام جرايدي بتهديد من ضربة رأسية، عرفت تدخل الحارسة الكولومبية.

بينما كانت أولى الفرص الكولومبية من تسديدة، لكن الكرة مرت جانبا، ومر الدفاع المغربي بفترات صعبة، حيث كادت الكولومبيات استغلال خروجا خاطئا للحارسة خديجة الرميشي.

وفي الوقت بدل الضائع من من الشوط الأول احتسبت ركلة جزاء للمنتخب المغربي بعد خطأ ضد ابتسام جرايدي في مربع العمليات، سددتها غزلان الشباك، لكن الحارسة كاتالينا تصدت للكرة، ومن متابعة جيدة تمكنت أنيسة لحماري من تسجيل الهدف الثمين.

وبدأ المنتخب الكولومبي الشوط الثاني مهاجما وتواصلت دانييل مونتويا بالكرة وسددت كرة خطيرة، الحارسة خديجة تبعد الكرة بصعوبة بقدمها.

وعادت مايرا راميريز لتهدد من تسديدة قوية، وتصدت الحارسة الرميشي للكرة، بينما أجرى بيدروس أول تغيير، بإشراك سلمى أماني مكان أنيسة لحماري.

واستغلت مايرا راميريز خطأ نهيلة بنزينة، وانفردت بالحارسة الرميشي، لكن تسديدتها ارتدت من القائم.

وارتكب خط الدفاع المغربي بعض الأخطاء، لكن المنتخب الكولومبي لم يستغلها، بينما لم تستغل فاطمة تكناوت روزيلا عيان محاولات ومرتدات هجومية.

ورغم الضغط الذي مارسه المنتخب الكولومبي لكن دفاع المنتخب المغربي بقى صامدا، وحافظ على الفوز للنهاية.

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