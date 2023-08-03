الزمالك والمنتخب .. كريستيانو رونالدو يصعق المصريين من جديد





قاد كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي، للتعادل 1-1 أمام الزمالك المصري، في ختام دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

تقدم الزمالك بركلة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 54، لكن النصر تعادل بهدف رونالدو من رأسية خطيرة في الدقيقة 87.

وصعد النصر لدور الثمانية في البطولة العربية، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة. وودع الزمالك، منافسات البطولة العربية، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط. “كووورة”.

وكرر رونالدو، عادته مع المصريين، بعدما سجل ثنائية حول بها تأخر منتخب بلاده البرتغال في مرمى مصر خلال تجربة ودية عام 2018، بعدما تقدم محمد صلاح للفراعنة. وسجل رونالدو وقتها، الهدفين في الدقيقتين (90+2) و(90+6).