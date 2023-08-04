“مش مُمكن”.. المدرب لمس ثدي لاعبة عن قصد.. “فيفا” يفتح تحقيقا يتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا في كاس العالم للسيدات





فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا في شكوى تتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا المشارك في مونديال السيدات لكرة القدم، متعهدا بعقوبة قاسية إذا ثبت حصول هذا الأمر.

ولم يذكر “فيفا” التفاصيل احتراما للسرية، لكن تقارير إعلامية قالت إن الحادثة تتعلق بالمدرب بروس موابي الذي لمس عن قصد ثدي إحدى اللاعبات حسبما ذكرت بعض التقارير.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي: “يمكننا أن نؤكد تلقي شكوى تتعلق بالمنتخب الزامبي الوطني للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليا”، مضيفا “يأخذ فيفا أي مزاعم بسوء السلوك على محمل الجد، ولديه إجراء واضح مطبق لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث”. “قناة الحرة + وكالات “.