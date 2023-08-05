البشت والعقال المقصب ..شاهد الفنان الجزائري “الشاب خالد” يحيي حفله الغنائي على مسرح محمد عبده بالرياض





فاجأ فنان الراب الجزائري الشاب خالد ، جمهوره ، بإطلالة غير متوقعة ، أثناء أحياء حفله الغنائي على مسرح محمد عبده بالرياض ضمن موسم الحيمرز .

وارتدى الشاب خالد العقال المقصب والصوب والبشت السعودي ، ما أثار إعجاب الجمهور . وأشعل الشاب خالد ، حماس الجمهور بأغانيه الشهيرة التي قدمها خلال الحفل . “صحيفة المرصد”.