ثقافة وفنون

البشت والعقال المقصب ..شاهد الفنان الجزائري “الشاب خالد” يحيي حفله الغنائي على مسرح محمد عبده بالرياض

2023/08/05
الشاب خالد

فاجأ فنان الراب الجزائري الشاب خالد ، جمهوره ، بإطلالة غير متوقعة ، أثناء أحياء حفله الغنائي على مسرح محمد عبده بالرياض ضمن موسم الحيمرز .

وارتدى الشاب خالد العقال المقصب والصوب والبشت السعودي ، ما أثار إعجاب الجمهور . وأشعل الشاب خالد ، حماس الجمهور بأغانيه الشهيرة التي قدمها خلال الحفل . “صحيفة المرصد”.

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